«Ти, бляха, божевільний. Я рятую твою дупу». Трамп телефоном вилаяв Нетаньягу за плани бити по Лівану

Президент США Дональд Трамп нецензурно вилаявся на премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через плани атакувати Ліван.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

«Ти, бляха, божевільний. Якби не я, ти б уже сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль», — цитує Трампа співрозмовник Axios.

Друге джерело, поінформоване про розмову, повідомило, що Трамп був розлючений та в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: «Що ти, чорт забирай, робиш?»

Через дії Ізраїлю в Лівані Іран погрожував вийти з перемовин зі США. Як пише Axios, Трамп знав, що Ліван атакує Ізраїль і той має захищатись, але останніми днями відчував, що Нетаньягу загострює ситуацію непропорційно.

Ще один американський чиновник зазначив, що Трамп був стурбований тим, що Ізраїль убив так багато мирних жителів у Лівані, і висловив заперечення проти того, що ізраїльтяни руйнують будівлі, аби знищити одного командира «Хезболли».

Після розмови Ізраїль нібито відмовився від планів атакувати цілі «Хезболли» в Бейруті, кажуть джерела. Про це заявив і сам Трамп у Truth Social. Він додав, що поговорив із представниками керівництва «Хезболли», і вони погодилися припинити обстріли Ізраїлю та його військових.

Водночас Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить операції на півдні Лівану та готовий вдарити по столиці країни, якщо атаки «Хезболли» не припиняться.

За словами співрозмовників Axios, це була одна з найнапруженіших розмов між Трампом і Нетаньягу після повернення президента США до Білого дому.