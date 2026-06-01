Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення бойових дій між Ізраїлем та «Хезболлою».

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

Трамп розповів, що провів «дуже продуктивну» розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Після цього, за його словами, Ізраїль відмовився від планів відправляти війська до столиці Лівану.

Трамп сказав, що ізраїльські війська, які прямували до Бейруту, вже отримали наказ повернутися. Також він заявив, що через своїх представників провів переговори з «Хезболлою». За його словами, сторони погодилися припинити вогонь і не здійснювати нових атак одна проти одної.

«Вони погодилися, що всі обстріли припиняться, що Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль», — написав Трамп.

Наразі ані уряд Ізраїлю, ані представники «Хезболли» офіційно не коментували заяву президента США.