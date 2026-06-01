Буданов: Президент доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано — до зими

Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано — до зими.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму «Архітектура Безпеки».

За словами голови ОП, зараз існують певні передумови для припинення бойових дій, однак остаточне рішення залежить також від позиції Росії. Крім того, Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими та візит американської делегації до Києва та Москви.

Також керівник Офісу президента розповів, що з призовного віку частину викрадених українських дітей росіяни відправляють в армію. Вони проходять службу, а згодом підписують контракти та беруть участь у бойових діях на боці росіян.

Ще Буданов розповів, що для України найбільш актуальні загрози від Росії — це «Іскандери», комплекси С-400, крилаті ракети повітряного й морського базування, а також дрони.

За словами голови ОП, РФ має достатньо озброєння, щоб продовжувати бойові дії, однак українські удари створюють для Москви серйозні труднощі, які можуть змусити росіян піти на переговори.