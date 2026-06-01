У Полтаві заборонили публічно використовувати російськомовний контент
Міська рада Полтави заборонила публічно використовувати в місті російськомовний контент.
Про це повідомила мовна омбудсманка.
Ідеться про книги, музику, фільми, театральні вистави, концертні програми, культурно-освітні заходи тощо. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах.
У міськраді пояснили таке рішення потребою захистити український інформаційний простів від гібридних впливів Росії.
- Аналогічний мораторій ще у 2018 році ввели на Львівщині, Тернопільщині та Житомирщині. А вже після вторгнення РФ у 2022 році заборону ввели також у Дніпрі, Києві, Сумах, Кременчуку, пʼяти громадах Миколаївщини та Білгород-Дністровському (Одещина).
- У 2022 році Рада заборонила російську музику в медіа та громадському просторі. Також заборонили ввозити книги російських авторів.