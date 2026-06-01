У Полтаві заборонили публічно використовувати російськомовний контент

Міська рада Полтави заборонила публічно використовувати в місті російськомовний контент.

Про це повідомила мовна омбудсманка.

Ідеться про книги, музику, фільми, театральні вистави, концертні програми, культурно-освітні заходи тощо. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах.

У міськраді пояснили таке рішення потребою захистити український інформаційний простів від гібридних впливів Росії.