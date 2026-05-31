Зеленський запропонував Францію, Велику Британію та Німеччину як перемовників від Європи на переговорах з РФ

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемовником від Європи на переговорах з РФ можуть виступити Велика Британія, Франція та Німеччина.

Про це він повідомив під час програми CBS News “Face the Nation”.

«У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою», — сказав він.

За його словами, Росія почала втрачати ініціативу на фронті з грудня 2025 року, і тому саме час розпочати перемовини.

Також він додав, що питання того, хто має представляти Європу, мають вирішити ЄС та Україна.

Пошуки перемовника з РФ від Європи

У січні Politico з посиланням на джерела писало про те, що члени ЄС хочуть призначити перемовника з Путіним щодо України, бо Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою, не враховуючи позиції Європи. Ще тоді потенційним кандидатом на цю роль вважали Александера Стубба.

Вже згодом, 9 травня, Путін заявляв, що найкращим кандидатом на роль перемовника з РФ від Євросоюзу був би ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав посаду з 1998 до 2005 року.

Незабаром голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Шредер не має права представляти інтереси Європи на переговорах, бо він просував інтереси російських державних компаній.

Пізніше список можливих перемовників поповнився колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та екскерівником уряду Італії Маріо Драгі.