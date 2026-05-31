Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини

Україна 30 травня отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони IRIS-T, яку надала Німеччина.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Німеччині «за постійний внесок у захист людей», але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки.

За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2 300 ударних дронів, майже 1 560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів.

IRIS-T — це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє німецька компанія Diehl Defense. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах.

За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було дев’ять комплексів IRIS-T.