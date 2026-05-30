Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США навчаються в України та нарощують виробництво боєприпасів

Міністр оборони США Піт Гегсет на Азійському саміті з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» поспілкувався з журналістами. Деякі запитання стосувалися України.

Стенограму розмови Гегсета з журналістами опублікувало посольство США в Сінгапурі.

Гегсет заявив, що США вже багато чого навчилися в України та продовжують вчитись на її досвіді у сфері безпілотників. Ідеться про здатність швидко масштабувати їхню кількість і щотижня адаптувати технології. Адміністрація Трампа планує закласти в бюджет на 2027 рік $56 млрд на безпілотники.

Коли журналісти запитали Гегсета про запит президента Володимира Зеленського допомогти із забезпечення системами й ракетами ППО, яких Україні зараз критично бракує, він відповів, що США змінюють спосіб виробництва важливих боєприпасів, щоб американські компанії постачали їх набагато більше.

Гегсет сказав, що США можуть допомогти Україні та вже допомогли, де могли, і дали змогу Європі робити більше та що його надихає відданість Європи, яка почала витрачати більше коштів [на допомогу Україні]. США хочуть, аби Україна і Європа могли захищатися, і тому знайдуть спосіб сприяти цьому.