У Грузії виставлять на аукціон приблизно 40 тисяч пляшок вина, які зберігалися у колекції Сталіна
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
У Грузії вперше відкрили винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, де зберігаються близько 40 тисяч пляшок вина. Колекцію планують продати на аукціоні.
Про це пише Reuters.
Серед пляшок, що збереглися в погребі, є вина з відомих французьких шато, які раніше належали російському імператору Олександру III та його синові Миколі II.
Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала царське майно, а частина винної колекції опинилася у розпорядженні Сталіна. Згодом він поповнив її власними улюбленими винами.
Грузинська влада планує виставити колекцію на аукціон. Кошти від продажу хочуть спрямувати на відкриття школи виноробства.
- Сталін (справжнє прізвище Джугашвілі) народився в грузинському місті Горі. Він керував Радянським Союзом у 1920—1950-х роках.