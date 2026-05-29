Росіяни били по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є постраждалі
- Вероніка Довганюк
Російська армія протягом доби била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок ударів постраждали люди.
«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.
На Донеччині через удари постраждала одна людина. Спалахнула пожежа, її ліквідували.
Від атак на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей. Пошкоджено багатоповерхівки, гімназію та автівки.
Росіяни атакували Херсон — травм зазнали девʼятеро людей. Пошкоджено будинки та автівки.
- У ніч на 29 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М»/С-400 із Курської області Росії, а також 232 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА в 14 місцях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на семи локаціях.