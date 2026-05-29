Співачку Таїсію Повалій заочно засудили до тюрми — за колабораціонізм

Новини

Марків Михайло / УНІАН

Вінницький міський суд заочно засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повалій — колишня народна артистка України, була депутаткою Партії регіонів у 2012—2014 роках. Після Революції гідності вона періодично жила в Москві, а остаточно виїхала з України до Росії напередодні повномасштабного вторгнення. Там вона отримала паспорт РФ і публічно підтримувала війну. В інтервʼю Повалій вихваляла Путіна і закликала захопити всю територію України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську. У лютому 2024 року Служба безпеки України повідомила співачці про підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Тепер суд визнав Повалій винною.