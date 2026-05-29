Румунія закриває генеральне консульство Росії в місті Констанца після атаки дрона

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.

Відповідну заяву він зробив після засідання Вищої ради оборони країни, передає Digi24.

«Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому були поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії — країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цим генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а генеральне консульство Росії в Констанці буде закрите», — заявив Дан.

Президент також розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту.

За його словами, причиною інциденту став російський дрон типу «Герань-2», який вилетів із території Росії. Румунська влада встановила його маршрут через Україну та місце перетину румунського кордону. Дрон був частиною групи з 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії.

Що передувало

У ніч на 29 травня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії у місті Галац, постраждали двоє людей.

Пізніше стало відомо про ще один великий дрон, який місцеві знайшли 28 травня ввечері у районі селища Бесешть.