Румунія закриває генеральне консульство Росії в місті Констанца після атаки дрона
- Ольга Березюк
Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.
Відповідну заяву він зробив після засідання Вищої ради оборони країни, передає Digi24.
«Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому були поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії — країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цим генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а генеральне консульство Росії в Констанці буде закрите», — заявив Дан.
Президент також розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту.
За його словами, причиною інциденту став російський дрон типу «Герань-2», який вилетів із території Росії. Румунська влада встановила його маршрут через Україну та місце перетину румунського кордону. Дрон був частиною групи з 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії.
Що передувало
У ніч на 29 травня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії у місті Галац, постраждали двоє людей.
Пізніше стало відомо про ще один великий дрон, який місцеві знайшли 28 травня ввечері у районі селища Бесешть.