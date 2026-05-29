Атака російських безпілотників у Румунії: стало відомо про ще один дрон, який знайшли місцеві у Бесешті

У Румунії стало відомо про ще один великий дрон, який місцеві знайшли 28 травня ввечері у районі селища Бесешть.

Про це повідомив румунський мовник TVR.

Село Бесешть розташоване в повіті Марамуреш на північному заході Румунії. За словами голови громади, розмах крил знайденого там безпілотника становить близько трьох метрів. Попередньо, дрон не мав вибухівки.

Наразі територію навколо оточили правоохоронці. Усі обставини інциденту розслідує прокуратура при Апеляційному суді в Клужі. Поки слідчі офіційно не встановили походження дрона. Але, ймовірно, він належить РФ.

Водночас президент Румунії Нікушор Дан пообіцяв РФ «пропорційні заходи у відповідь» на атаку дрона і вступився за військових, які його не збили. За його словами, вони зробили це, щоб не було ще більшого ризику для цивільних.

Речниця НАТО Елісон Гарт заявила, що НАТО засуджує удар Росії по багатоповерхівці в Румунії, генсек НАТО Марк Рютте підтримує звʼязок з румунською владою. У ЄС повідомили, що посилюватимуть тиск на РФ та готують 21-й пакет санкцій.