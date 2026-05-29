Anthropic випередила OpenAI і стала найдорожчим стартапом у сфері штучного інтелекту

ШІ-стартап Anthropic 28 травня оголосив, що залучив $65 мільярдів інвестицій. Ще до залучення нового капіталу компанію оцінили у $900 мільярдів, що перевищує останню оцінку OpenAI — $730 мільярдів. Таким чином Anthropic стала найдорожчим стартапом у сфері штучного інтелекту.

Про це пише The New York Times.

Раунд фінансування очолили інвестори, серед яких Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital та Dragoneer Investment Group. Завдяки цьому вартість Anthropic зросла майже у 2,5 раза у порівнянні з оцінкою в $380 мільярдів лише три місяці тому.

Успіх компанії значною мірою пов’язаний із розвитком інструментів для програмування. Відтоді як Anthropic удосконалила свої технології для написання коду в листопаді, сотні компаній почали платити за її програмне забезпечення. За даними Anthropic, прогнозований річний дохід компанії на основі поточних показників цього місяця перевищив $47 мільярдів.

Як зазначає NYT, зростання Anthropic вражає навіть на тлі загального буму штучного інтелекту. Лише 62 дні тому OpenAI оголосила, що залучає $122 мільярди інвестицій і досягла оцінки в $730 мільярдів — результату, на який компанії знадобилося близько десяти років. Anthropic, заснована у 2021 році, перевершила цей показник удвічі швидше.

Останніми місяцями популярність Anthropic зростала також завдяки активній позиції її генерального директора Даріо Амодеї, який неодноразово попереджав про ризики ШІ та закликав регулювати його. Це призвело до гострих суперечок із Пентагоном про те, як використовувати штучний інтелект у військовій сфері.