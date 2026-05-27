Верховна Рада підтримала законопроєкт про ВЛК для іноземців

Верховна Рада 27 травня в першому читанні підтримала законопроєкт № 15015 про військово-лікарську комісію для іноземців, які хочуть або вже проходять військову службу в Україні за контрактом.

Мета — врегулювати військово-лікарську експертизу для іноземних громадян, щоб визначити їхню придатність до служби, зʼясувати, чи повʼязана хвороба зі службою, а також встановити необхідність і умови для медико-соціальної реабілітації.

Іноземці теж проходитимуть ВЛК у госпіталях при ТЦК та СП, у медичних закладах Міноборони, МВС та інших органів сфери безпеки та оборони, а також при державних і комунальних лікарнях.