Росіяни вдарили по фермі на Чернігівщині та будинках на Одещині — є загибла та поранені

Зранку 27 травня російські війська атакували фермерське господарство у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Загинула жінка та постраждав чоловік, повідомляє ДСНС.

Від удару загорілася господарська будівля. Пожежу вже ліквідували.

Пізніше цього дня росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Одеського району. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро мешканців, повідомляє Одеська ОВА.

Постраждалі — чоловіки та жінки віком від 38 до 65 років. Двоє з них — у лікарнях у важкому стані.

Унаслідок атаки у районі пошкоджені житлові будинки, відділення «Нової пошти», продовольчий магазин, загорілися кілька приватних автівок.