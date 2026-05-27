NASA анонсувало серію місій для будівництва бази на Місяці — для цього використовуватимуть ровери та дрони

NASA розкрило свої плани на будівництво масштабної бази вартістю $20 млрд на південному полюсі Місяця. Агентство вже замовило перші безпілотні посадкові модулі та місяцеходи.

Про деталі розповіли на заході, присвяченому будівництву Місячної бази, йдеться в повідомленнях NASA та BBC.

Перш ніж люди відправляться на Місяць, космічне агентство планує надіслати туди роботизовані посадкові апарати та дрони, щоб дослідити та картографувати складний рельєф Місяця, а також зменшити ризики перед пілотованими місіями Artemis. Цей етап має тривати до 2029 року і включатиме 25 запусків та відправку 4 тонн вантажу.

Ось як виглядатимуть перші три місії:

Moon Base I. Запуск запланований не раніше осені 2026 року. Місія використовуватиме посадковий модуль Blue Moon Mark 1 Endurance від компанії Blue Origin, щоб доставити вантажі NASA. Серед обладнання — інструмент Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies, який досліджуватиме, як двигуни впливають на поверхню Місяця, а також Laser Retroreflective Array, що допомагає орбітальним апаратам точніше визначати своє місцеперебування за допомогою відбитого лазерного світла.

Місія приземлиться на хребті Шеклтон, щоб протестувати технології, які зменшать ризики майбутніх пілотованих посадок програми Artemis у 2028 році.

Moon Base II. Запуск планують на кінець цього року. Місія доставить понад 500 кг вантажу на посадковому модулі Griffin від компанії Astrobotic, зокрема ровер FLIP від Astrolab. Його використовуватимуть для розвитку систем пересування, які стануть основою для майбутніх операцій місячних транспортних засобів (LTV).

Moon Base III. Також запланована на цей рік. Місія доставить на Місяць перший корисний вантаж, відібраний у межах ініціативи NASA «Корисні вантажі та наукові дослідження на поверхні Місяця». Її основне дослідження — Lunar Vertex — буде здійснюватися на місячній посадковій станції Nova-C Trinity компанії Intuitive Machines і присвячене вивченню місячних вихорів, або світлих плям на поверхні Місяця, щоб покращити розуміння еволюції поверхні та поведінки матеріалів в екстремальних умовах.

Місія включатиме корисні навантаження від ЄКА (Європейського космічного агентства) та Корейського інституту астрономії та космічних наук.

Далі NASA хоче побудувати на Місяці ядерні та сонячні енергетичні установки, включаючи реактори поділу. А до 2032 року космічне агентство хоче, щоб люди могли жити на Місяці в «напівпостійному» житлі.

Для будівництва бази саме Південний полюс супутника, оскільки там є лід, з якого можна добувати воду та кисень.

Зліва направо: моделі місячного посадкового модуля Blue Origin Mark 1, пілотованого місячного ровера Astrolab, ровера Lunar Outpost Pegasus та орбітального апарата Firefly Elytra Dark. NASA

Розробка місячних роверів

NASA вже виділило $219 млн компанії Astrolab та $220 млн компанії Lunar Outpost, щоб створити перші місячні ровери LTV. Їх мають доставити на поверхню Місяця до 2028 року в межах програми CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Ровер CLV-1 від Astrolab, створений на базі платформи FLEX, зможе перевозити астронавтів, вантажі та підтримувати дистанційні операції. Його маса — близько 900 кг, а швидкість — понад 10 км/год на рівній поверхні.

Своєю чергою Pegasus від Lunar Outpost — легший ровер, створений відповідно до нових вимог NASA. Він може працювати до року, керуватися вручну, автономно або дистанційно та розвивати швидкість понад 14 км/год.

NASA вважає, що раннє розгортання кількох LTV допоможе швидше протестувати технології, спланувати майбутні бази та зменшити ризики для пілотованих місій Artemis.

Протягом наступних 18 місяців компанії завершать проєктування роверів, випробують їх за участю людей і підготують апарати до польотів. LTV використовуватимуть для автономних пересувань, підготовки місцевості, наукових досліджень та транспортування астронавтів.

Для доставки цих роверів у район південного полюса Місяця NASA також уклало контракт із Blue Origin на $188 млн з можливістю розширення до $280,4 млн.

Дрони на Місяці

Агентство також представило оновлення місії MoonFall — у 2028 році на Місяць планують відправити чотири дрони, які короткими перельотами досліджуватимуть потенційні місця посадки астронавтів Artemis. Розробкою займається Jet Propulsion Laboratory, а космічний апарат для доставки дронів створить Firefly Aerospace.

Дрони окремо сядуть на поверхню Місяця й протягом одного місячного дня збиратимуть зображення важкодоступної місцевості у високій роздільній здатності. Після завершення польотів їхнє обладнання ще кілька місяців працюватиме на поверхні, а саме поблизу південного полюса Місяця.

Програма Artemis з повернення людей на Місяць

NASA запустила програму Artemis у 2017 році. Її головна мета — повернути астронавтів на Місяць уперше з 1972 року. Крім того, у межах програми хочуть висадити першу жінку та першу небілу людину на поверхню Місяця, а такод створити постійну присутність людей на Місяці.

Перший тестовий політ під назвою Artemis I провели у 2022 році. Тоді безпілотний корабель Orion облетів навколо Місяця на надважкій ракеті SLS. Цей політ провели, щоб перевірити всі інтегровані системи та термоізоляцію перед пілотованими місіями.

У квітні 2026 року NASA запустило першу пілотовану місію Artemis II. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох з NASA та Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства на борту Space Launch System облетіли навколо Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. Місія встановила історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км. Так далеко від планети людина ще ніколи не була.

Голова місія усієї програми Artemis III запланована на 2027 рік — це висадка астронавтів на поверхню супутника у районі Південного полюса.