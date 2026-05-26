ЄС не евакуюватиме своїх дипломатів із Києва і викликає повіреного у справах РФ через погрози росіян

Представництво Євросоюзу залишиться в Києві, попри рекомендації Росії евакуювати дипломатів з Києва через можливі масовані удари по українській столиці.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Вона назвала російські погрози іноземним громадянам і дипломатам із закликами покинути Київ «неприйнятною ескалацією», додавши, що Європейська служба зовнішніх дій уже викликала тимчасового повіреного у справах РФ.

Гіппер закликала Росію «припинити обстріл цивільного населення і розпочати справжні мирні переговори, починаючи з повного та безумовного припинення вогню».