КНДР вперше за понад місяць запустила ракети в бік Південної Кореї

Північна Корея 26 травня випустила кілька ракет у бік вод біля західного узбережжя Південної Кореї. Серед них була щонайменше одна балістична ракета малої дальності.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Об’єднаний штаб Південної Кореї.

За даними військових, запуск здійснили з району міста Чонджу в провінції Північний Пхьонан. Одна з ракет пролетіла приблизно 80 кілометрів.

Це перший відомий ракетний запуск КНДР з 19 квітня. Тоді Пхеньян заявляв про випробування кількох балістичних ракет малої дальності, оснащених касетними боєголовками.

На початку квітня північнокорейська влада також повідомляла про тестування нової касетної боєголовки для балістичної ракети та електромагнітної зброї. Аналітики вважають, що таким чином КНДР намагається продемонструвати здатність вести сучасну війну.

Попри санкції ООН, запроваджені проти ядерної та ракетної програм КНДР ще у 2006 році, Пхеньян останніми роками активно нарощує свій арсенал. Через це країну регулярно критикують Південна Корея, Японія та США.