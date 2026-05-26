Трьох чиновників ТЦК затримали на Львівщині й Закарпатті — вони фіктивно «мобілізували» 276 людей, зокрема і померлих

На Закарпатті та Львівщині викрили трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у фіктивній мобілізації.

Про це 26 травня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у телеграмі.

Фігуранти справи:

49-річний начальник Мукачівського РТЦК на Закарпатті та його 37-річний заступник;

41-річний тимчасовий керівник Золочівського РТЦК на Львівщині.

За даними слідства, підозрювані вносили до держреєстру «Оберіг» мобілізованих, яких насправді не існувало, — так вони хотіли прозвітувати про виконаний план.

Вони також підписували підроблені поіменні списки нібито чинних військових. До списку потрапляли померлі, засуджені, люди з правом на відстрочку та ті, хто вже проходив службу. Також «мобілізовували» студентів військових вишів та людей немобілізаційного віку. Ці дані фігуранти відправляли до обласних ТЦК, щоб покращити показники.

За словами генпрокурора, закарпатський полковник лише за січень — березень 2026 року «призвав» 162 людини. Його заступник за той самий період — ще 108.

Підполковник із Золочева за листопад — грудень 2025 року вніс до реєстру шістьох людей, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії та інших частинах.

Усім трьом посадовцям оголосили підозру. Закарпатського полковника та його заступника суд відправив під варту з заставою у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини обрали заставу в розмірі 121,1 тис. грн.

Державне бюро розслідувань підозрює двох посадовців командування одного з родів військ ЗСУ в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК Києва і Волині.

Корупція у ТЦК – які схеми викривали раніше

У жовтні 2024 року правоохоронці затримали працівників Голосіївського РТЦК Києва — слідство каже, що вони допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобовʼязаних. У фігурантів вилучили понад $1,2 мільйона, €45 тисяч готівкою та 11 елітних авто вартістю майже $100 тисяч кожне.

А 4 травня 2026 року Національна поліція провела у 16 регіонах 44 обшуки, які стосувалися чинних та колишніх керівників ТЦК. Зокрема, поліція викрила випадки незаконного збагачення та брехні в деклараціях майже на 92 млн грн. Один із підозрюваних — начальник РТЦК в Одесі — набув активів більш ніж на 45 млн грн.

Автор: Ігор Тележніков