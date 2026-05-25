У Києві вже 87 постраждалих від масованої атаки РФ. Двоє людей загинули

Кількість постраждалих у Києві після російської масованої атаки вночі 24 травня зросла до 87 людей, серед них — троє дітей. Двоє людей загинули.

Про це вранці 25 травня повідомила ДСНС.

Загалом від учора пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксували на 49 локаціях столиці.

У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація наслідків триває.

У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Основний удар прийшовся по столиці. Пошкодження фіксують у всіх районах міста.