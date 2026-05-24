Після нічного удару росіяни продовжили атакувати Україну. Били по Херсонщині та Дніпропетровщині

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Протягом дня росіяни били по Херсонщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Через удари є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Армія РФ вдарила по Богодухову на Харківщині дронами — постраждало 13 людей. Пошкоджено щонайменше 15 автівок і багатоповерхівку.

На Херсонщині через удари по Херсону та Білозерці двоє людей загинули, ще 17 — отримали травми. Пошкоджено будинки, магазин та автівки.

Через удари на Дніпропетровщині постраждало пʼятеро людей. Пошкоджено будинки та адмінбудівлю.

Також у Києві кількість постраждалих від нічного удару зросла до 81 людини (серед них троє — діти). Загинули дві людини.

