Кікбоксер Верховен оскаржить результат бою з Усиком
- Світлана Кравченко
Getty Images / «Бабель»
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен подав апеляцію на рішення рефері призначити йому поразку технічним нокаутом у бою проти українського боксера Олександра Усика.
Про це він повідомив у себе в інстаграмі.
«Офіційний протест було подано під час нашої дороги в аеропорт. Правила мають значення лише тоді, коли ними користуються в найпотрібніший момент», — написав Верховен у сторіс.
Бій Усик — Верховен, що відбувся вночі 24 травня на арені в Гізі, завершився достроково. За одну секунду до завершення 11 раунду рефері завершив щільний поєдинок технічним нокаутом Верховена, пише «Суспільне Спорт».
Попри розвʼязку, на момент завершення бою за записками суддів лідирував саме Верховен: один суддя віддав йому мінімальну перевагу, тоді як ще два фіксували нічию. За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.
Після бою Верховен звинуватив рефері у достроковому завершенні поєдинку. На його думку, суддя мав дозволити бою пройти повну дистанцію у 12 раундів.
- Для кікбоксера Верховена поєдинок з Усиком став другим у професійному боксі. Водночас для українця це був перший бій за карʼєру, який він завершив саме технічним нокаутом. Таким чином Усик зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBС та IBF та отримав ексклюзивний пояс від WBC «Король Нілу». Це вже 25-та перемога Усика на професійному рингу.