За ніч росіяни випустили по Україні 90 ракет і 600 дронів. «Орєшніком» вдарили по Київщині

У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Серед ракет, які запускали росіяни:

одна балістична ракета середньої дальності з Капустиного Яру. Ідеться про «Орєшнік», яким вдарили по Білій Церкві на Київщині, підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Суспільному»;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

три протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»;

30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

54 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр».

Протиповітряна оборона знешкодила 604 російські цілі — 549 безпілотників різних типів і 55 ракет, зокрема 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 і 44 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр». Ще 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей.

Влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА фіксують у 54 місцях, падіння уламків дронів — на 23 локаціях.

Найбільше внаслідок масованої атаки РФ постраждали Київ та Київщина. У столиці вже двоє загиблих і 69 постраждалих, серед них — двоє дітей.

На Київщині також кількість загиблих зросла до двох, ще 9 людей — травмовані, зокрема немовля.

Також вночі під ударом РФ були Черкаси — там дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Відомо про 11 постраждалих, з них двоє дітей.

На Одещині під ударом була цивільна інфраструктура — постраждали 9 людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років. А в Нікополі на Дніпропетровщині поранені 7 людей, зокрема 3-місячна і 4-річна дитина.