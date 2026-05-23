Зеленський підписав санкції проти відповідальних за ракетні удари та суден тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів санкції проти окупантів, відповідальних за ракетні удари по Україні, і проти морських суден тіньового флоту Росії.

Про це повідомили в Офісі президента.

До першого санкційного пакета включили 127 російських окупантів, причетних до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Це командири підрозділів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ. Вони застосували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування різних типів та аеробалістичних ракет «Кинджал».

Зокрема, вони завдали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких було восьмеро дітей. Також санкції стосуються й тих, хто завдавав ударів із використанням фугасних авіабомб по Маріуполю в березні 2022 року.

Санкції запровадили й проти командирів ракетно-артилерійських підрозділів Сухопутних військ Росії, які здійснили понад 1 100 атак із крилатими ракетами «земля — земля» «Іскандер-К» і балістичними ракетами «Іскандер-М». Вони атакували критичну та цивільну інфраструктура по всій території України, завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинули 59 людей, атакували центральну частина Сум 13 квітня 2025 року, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завдали удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де через три ракети загинули 18 людей і 78 отримали поранення.

До другого пакета внесли 29 цивільних торгових суден, задіяних в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Україна працюватиме з партнерами щодо інших суден, щоб синхронізувати санкції.