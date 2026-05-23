Росіяни в Сумах атакували траурну колону, а на Чернігівщині — автомобіль поліції. Що відомо про наслідки

Протягом дня 23 травня росіяни продовжували атаки по Україні. «Бабель» забрав головне, що відомо про наслідки.

У Сумах окупанти вдарили по траурній колоні, що рухалась до цвинтаря. Загинув чоловік, поранені восьмеро людей. Атакував FPV-дрон, попередньо на оптоволокні. Він влучив у проїжджу частину поруч з траурним автобусом.

На Чернігівщині в місті Новгород-Сіверський росіяни атакували дроном патрульний автомобіль — постраждали троє поліцейських.