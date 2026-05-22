Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард подала у відставку — вона виступала проти допомоги України та антиросійських санкцій

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард подала у відставку — вона набуде чинності 30 червня.

Про це рішення Габбард написала в X.

Причиною Габбард назвала необхідність підтримувати чоловіка, у якого діагностували рідкісну форму раку кісток. Дональд Трамп підтвердив це і написав у Truth Social, що вона виконала прекрасну роботу.

У квітні медіа, зокрема Reuters, з посиланням на джерела писали, що Габбард — у списках на звільнення високопосадовців через війну з Іраном. Причиною було незадоволення Трампа тим, як негативно медіа висвітлюють війну. У червні минулого року, під час попередньої війни з Іраном, CNN теж повідомляло, що вона втрачає прихильність Трампа — через скептичне ставлення до участі у війні.

Габбард — колишня конгресвумен-демократка, що зблизилася з рухом MAGA, зокрема через спільну антивоєнну позицію. Вона критикувала військову допомогу Україні, виступала проти антиросійських санкцій і заявляла, що розширення НАТО спровокувало Росію розпочати війну. Під час першої каденції Трампа посадовиця часто його критикувала, зокрема за вихід з ядерної угоди з Тегераном і за те, що у 2020 році він наказав убити генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.