Провінція Альберта проведе референдум про відокремлення від Канади — поки символічний

Канадська провінція Альберта в жовтні проведе консультативний референдум, на який винесуть питання, чи бажають її мешканці залишатися у складі Канади.

Про це повідомила голова регіонального уряду Даніель Сміт, передає CBC News.

У промові 21 травня Сміт зазначила, що цей референдум не призведе до відокремлення Альберти від Канади, однак дасть можливість жителям провінції висловити свою думку.

Мешканців запитають, чи має уряд Альберти розпочати юридичну процедуру, необхідну, щоб провести обов’язковий референдум про незалежність провінції у майбутньому.

Голова уряду Альберти каже, що виступає за те, щоб провінція залишилася у складі Канади і саме за це планує голосувати на референдумі, запланованому на 19 жовтня.

Досі в історії Канади лише один регіон — Квебек — проводив референдуми про незалежність.