Жителька Львівщини вісім років прожила зі ртутним термометром у тілі. Його дістали медики

Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

У Львові лікарі видалили з тіла пацієнтки ртутний термометр, з яким вона прожила вісім років.

Про це розповіли в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

42-річна жінка з Львівщини звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. На комп’ютерній томографії (КТ) лікарі побачили в сечовому міхурі пацієнтки ртутний термометр, навколо якого утворився камінь.

Утворений камінь спричинив пролежень стінки сечового міхура та призвів до формування міхурово-піхвової нориці. Через це пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування, а її відновлення буде тривалим.

На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани й усунення інфекційного процесу жінці мають видалити норицю.