Жителька Львівщини вісім років прожила зі ртутним термометром у тілі. Його дістали медики
- Світлана Кравченко
Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького
У Львові лікарі видалили з тіла пацієнтки ртутний термометр, з яким вона прожила вісім років.
Про це розповіли в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.
42-річна жінка з Львівщини звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. На комп’ютерній томографії (КТ) лікарі побачили в сечовому міхурі пацієнтки ртутний термометр, навколо якого утворився камінь.
Утворений камінь спричинив пролежень стінки сечового міхура та призвів до формування міхурово-піхвової нориці. Через це пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування, а її відновлення буде тривалим.
На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани й усунення інфекційного процесу жінці мають видалити норицю.