Уряд дозволив використовувати систему оповіщення, щоб оголошувати хвилину мовчання

Новини

Getty Images

Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00, щоб оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання, і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років.

Раніше хвилину мовчання проводили щоденно о 09:00 за указом президента Володимира Зеленського, який він підписав 16 березня 2022 року.

У грудні та лютому відповідний законопроєкт підтримала Рада, а тоді — підписав президент.