У США схвалили продаж обладнання для ракетних систем Hawk на понад $108 млн для України

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки роботи зенітно-ракетних комплексів Hawk на майже $108,1 мільйона.

Про це повідомляє Reuters.

Ідеться про обладнання для обслуговування і підтримки роботи ракетної системи Hawk. У запиті на закупівлю, який надіслав уряд України, вказані:

щогли-причепи підйомного типу;

проведення капітальних модифікацій та підтримка технічного обслуговування;

запчастини, витратні матеріали й аксесуари;

підтримка ремонту та повернення;

інженерні, технічні й логістичні послуги уряду США і підрядників;

інші елементи логістики та програмної підтримки для систем ракет FrankenSAM Hawk.

Система Hawk — американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО.