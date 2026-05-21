Українську вишиванку подали до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Новини

Українську вишиванку подали до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Номінаційне досьє «Вишиванка в Україні: соціально-культурна традиція» передали Міністерству закордонних справ, а згодом відправили на розгляд Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.

У Мінкультури зазначили, що подання номінації стало результатом спільної роботи держави та майстрів, організацій громадянського суспільства, дослідників і культурних інституцій, які об’єдналися довкола ідеї охорони та міжнародного визнання української живої спадщини.

«Сьогодні вишиванка — важлива частина нашого життя. Тому так важливо, аби світ знав, що вона наша і чому вона така важлива для нас», — сказала міністерка культури Тетяна Бережна.

У міністерстві додали, що вишиванка є важливим символом ідентичності, єдності та стійкості українців. Вона супроводжує людину від народження до важливих родинних і суспільних подій та відображає регіональні особливості й культурне різноманіття України.