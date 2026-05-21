Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для Єрмака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

Мова про тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн. Заставу за Єрмака внесли 18 травня, і він вийшов на свободу після трьох діб у СІЗО.

Під час слухань Єрмак заявив, що «сам факт будівництва якоїсь невідомої йому резиденції» не є складом злочину і доказів до легалізації грошей на цьому немає.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманиах у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.