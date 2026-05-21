Прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України

Прах лідера ОУН і полковника УНР Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України.

Про це повідомили в Українському інституті нацпамʼяті﻿.

Труни з прахом подружжя на територію України занесли українські прикордонники в пункті пропуску «Ужгород». Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні.

У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, представники духовенства, військові, ветерани, ліцеїсти та пластуни.

З Ужгорода прах Андрія та Софії доправлять у Київ, де його перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища.

У Люксембурзі 20 травня провели церемонію ексгумації праху Мельників. В Українській греко-католицькій церкві повідомили, що заупокійні богослужіння за Мельником та його дружиною відбудуться 22—24 травня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей.

Хто такий Андрій Мельник

Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, полковник армії УНР, один із керівників українського націоналістичного руху XX століття. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році він очолив Провід українських націоналістів.

Під час Другої світової війни Мельник намагався домогтися створення українських військових формувань, однак згодом опинився під арештом німецької влади та потрапив у концтабір «Заксенгаузен».

Після війни жив у Люксембурзі, де продовжував діяльність та виступав за обʼєднання українських організацій за кордоном. Помер у 1964 році, був похований у Люксембурзі.