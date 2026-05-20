Сили безпілотних систем вдарили по центру підготовки операторів дронів на Донеччині

Новини

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили центр підготовки російських операторів БпЛА та курсантів спецпідрозділу «Север-Ахмат» у тимчасово окупованому Сніжному Донецької області.

Про це повідомили у СБС.

За даними українських військових, у ніч на 20 травня підрозділ «Птахи» першого окремого центру СБС завдав 11 ударів дронами Middle Strike із бойовою частиною 100 кг по навчально-виробничому комплексу та пункту тимчасової дислокації 78 полку спецпризначення «Север-Ахмат» імені Ахмата Кадирова, який входить до складу 42 дивізії армії РФ.

У СБС заявили, що внаслідок операції, яка отримала назву «Сніг Ахмату», ліквідували 65 курсантів та начальника центру підготовки з позивним «Бурий», якого називають доктором Російської академії ракетних та артилерійських наук. Кількість поранених уточнюють.

За інформацією військових, основний двоповерховий комплекс площею 2 484 м² використовували для складання безпілотників і боєприпасів, а також розміщення військових РФ. У підвальних приміщеннях, як стверджують у СБС, зберігався боєкомплект, що спричинило додаткові вибухи після удару.

Операцію готували спільно Центр глибинного ураження, розвідка першого окремого центру СБС та СБУ. На тимчасово окупованих територіях діяли три подібні центри підготовки Російської академії ракетних та артилерійських наук — після удару залишилося два.