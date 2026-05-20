Розвідка попередила про підготовку РФ нової дезінформаційної кампанії проти України. Серед планів — роздувати скандали довкола Єрмака і Мендель

Christoph Scholz / Flickr

Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації ситуації в Україні та підриву її зовнішньої підтримки.

Доступ до документів, які підтверджують такі плани росіян, отримала Служба зовнішньої розвідки України.

Причиною активізації таких дій росіян називають провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці Росії. Для своєї дезінформаційної кампанії у Кремлі обрали три напрямки:

Перший — дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування армії. Це завдання є критичним для РФ на тлі великих втрат на фронті;

Другий — дискредитація президента України Володимира Зеленського, його команди та членів сімʼї;

Третій — роздування медійного скандалу навколо затримання екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака та нещодавнього інтерв’ю колишньої речниці Зеленського Юлії Мендель американському блогеру Такеру Карлсону. У Кремлі вважають ці кейси важливими і такими, що були витіснені з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.

Для поширення своїх наративів Росія планує створювати фейкові документи від державних органів і використати понад 15 проксі-медіа в Європі. Серед них такі медіаресурси як LʼAntidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news.

Російська пропаганда навіть поставила завдання створити «ляльки-символи» дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів. У розвідці кажуть, що вже зараз фіксують перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.