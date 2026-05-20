Bloomberg: США просять Україну сприяти послабленню санкцій проти експорту білоруських добрив
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
США попросили Україну обговорити з ЄС послаблення санкцій проти експорту білоруських калійних добрив. У Вашингтоні вважають, що це може допомогти «віддалити» Білорусь від РФ.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Йдеться про калійні добрива, які до 2022 року були одним із головних джерел доходу для режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Після початку повномасштабної війни РФ проти України та підтримки Мінськом російського вторгнення ЄС і США запровадили санкції проти білоруського експорту.
За словами співрозмовника Bloomberg, у США вважають, що часткове пом’якшення обмежень могло б покращити відносини Мінська із Заходом та зменшити залежність Білорусі від Москви.
- Після візиту американської делегації до Мінська на свободу 19 березня вийшли 250 політвʼязнів. Спецпосланець президента Дональда Трампа Джон Коул заявив, що у відповідь США знімають санкції з компанії «Білоруськалій», Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі.
- Водночас без пом’якшення санкцій ЄС ефекту від скасування санкцій мало, адже Білорусь не може користуватися традиційними маршрутами через порти Балтійського моря, тому покладається на російські порти та залізницю.