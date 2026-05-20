Bloomberg: США просять Україну сприяти послабленню санкцій проти експорту білоруських добрив

США попросили Україну обговорити з ЄС послаблення санкцій проти експорту білоруських калійних добрив. У Вашингтоні вважають, що це може допомогти «віддалити» Білорусь від РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Йдеться про калійні добрива, які до 2022 року були одним із головних джерел доходу для режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України та підтримки Мінськом російського вторгнення ЄС і США запровадили санкції проти білоруського експорту.

За словами співрозмовника Bloomberg, у США вважають, що часткове пом’якшення обмежень могло б покращити відносини Мінська із Заходом та зменшити залежність Білорусі від Москви.