Міжнародну Букерівську премію 2026 року отримав роман «Тайванські нотатки Чідзуко»

Міжнародну Букерівську премію у 2026 році отримав роман «Тайванські нотатки Чідзуко» (Taiwan Travelogue) тайванської письменниці Ян Швандзи. Переклала її тайвансько-американська письменниця та перекладачка Лінь Кінг.

Про це йдеться на сайті премії.

Це вперше книга, перекладена з китайської мандаринської, отримала Міжнародну Букерівську премію.

Цей роман написаний у формі вигаданого перекладу віднайдених японських мемуарів про подорож Тайванем у 1930-х роках, коли острів перебував під японським колоніальним правлінням. Книга досліджує теми влади, колоніалізму, культури, класових відносин та кохання через історію подорожі двох жінок.

Українською книга ще не вийшла, але її вже перекладає видавницво «Сафран». Реліз очікується за кілька місяців.

Журі обрало переможця з-поміж шести фіналістів. До шортліста, окрім «Тайванських нотаток Чідзуко», також увійшли:

«Ночі над Тегераном тихі» (The Nights Are Quiet in Tehran) Шіді Базьяр, Німеччина;

«Та, що залишилася» (She Who Remains) Рене Карабаш, Болгарія;

«Режисер» (The Director) Даніеля Кельмана, Німеччина;

«На Землі, яка вона є» (On Earth As It Is Beneath) Ани Паули Майї, Бразилія;

«Відьма» (The Witch) Марі Ндіай, Франція.

У 2025 році Мужніродну Букерівську премію отримав угорсько-британський письменник Девід Солой за роман «Плоть».