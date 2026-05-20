Росіяни атакували Херсонщину та Чернігівщину — є постраждалі

Протягом дня російська армія била по Херсонщині та Чернігівщині. Внаслідок ударів є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Вранці армія РФ спрямувала дрон на молоковоз на Херсонщині — постраждали двоє чоловіків. Також через удар по Білозерці постраждала жінка.

На Чернігівщині росіяни дроном вдарили по базі відпочинку — постраждала одна людина. Спалахнула пожежа, її ліквідували.

У Конотопі на Сумщині через нічну атаку загинула 94-річна жінка, ще 11 людей отримали травми. Дрон влучив у багатоповерхівку.

Через нічний удар по Одесі постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено будинки.