ЄС остаточно погодився скасувати мита на певні товари зі США — майже рік блок затягував з цим рішенням

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз вранці 20 травня погодився виконати умови торговельної угоди зі США, яку уклали ще в липні 2025 року в Тернберрі (Шотландія). Переговірники від Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії досягли компромісу після понад п’яти годин переговорів.

Про це пише Politico.

За цією угодою ЄС погодився скасувати мита на американські промислові товари та частину сільськогосподарської продукції, а Вашингтон мав обмежити мита на більшість європейського експорту на рівні 15%. Але ЄС затягував процес: спершу приводом стали погрози Дональда Трампа захопити Гренландію, а потім — рішення Верховного суду США скасувати значну частину його тарифної політики.

Внутрішні суперечки з цього питання тривали у ЄС кілька місяців, компромісу досягли після того, як Трамп пригрозив із 4 липня запровадити мито у 25% на європейські автомобілі.

Таке загострення ризикувало знову втягнути у кризу трансатлантичну торгівлю обсягом €1,7 трильйона на рік, особливо на тлі енергетичних проблем, спричинених конфліктом на Близькому Сході, які вже тиснуть на економічне зростання Європи.

Що ще передбачає угода

Згідно з фінальним текстом документа, який бачило Politico, Єврокомісія зможе на прохання Європарламенту або країни-члена ЄС призупинити торговельну угоду, якщо Вашингтон до кінця 2026 року не знизить мита на європейську сталь та алюміній.

Мита США на сталь та алюміній сягають 50% відповідно до указу, який Трам підписав у квітні, і багато депутатів Європарламенту вважають, що це порушує домовленості, досягнуті в Тернберрі. За новою угодою Єврокомісія наприкінці цього року прозвітує перед Європарламентом і Радою ЄС щодо американських мит на сталь, а якщо вирішить, що США не дотримуються домовленостей, оцінить можливість призупинити угоду.

Переговірники додали «положення про завершення дії», за яким угода втратить чинність у грудні 2029 року — майже через рік після того, як Трамп має залишити Білий дім.

Текст також містить механізми захисту, які зобов’язують Єврокомісію — за власною ініціативою або на прохання трьох країн ЄС — розслідувати, чи становить імпорт серйозну загрозу для внутрішньої промисловості. Це може призвести до часткового або повного призупинення торговельної угоди.

Утім, до тексту не включили пункт про автоматичне скасування угоди, якщо США знову погрожуватимуть територіальній цілісності ЄС — цього вимагав Європарламент після погроз Трампа анексувати Гренландію. Країни-члени ЄС виступили проти такої норми.

Один із посадовців ЄС, знайомий із перебігом переговорів, на умовах анонімності заявив, що держави-члени хотіли виключити з угоди будь-які неторговельні питання.

Тепер текст винесуть на голосування під час пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі, яка очікується 15—18 червня.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, Південно-Африканська Республіка — 30%.

З 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.