NYT: США та Ізраїль планували, що до влади в Ірані прийде експрезидент Ахмадінежад. Він розбудовував ядерну програму й обіцяв стерти Ізраїль з карти світу

Коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, вони планували, що владу візьме людина з іранської системи. Мова про експрезидента Махмуда Ахмадінежада, відомого своїми жорсткими антиізраїльськими й антиамериканськими поглядами.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.

Хто такий Махмуд Ахмадінежад

Під час свого президентства — з 2005 по 2013 рік — він був відомий своїми закликами «стерти Ізраїль з карти світу» та заперечував Голокост. Він був рішучим прихильником ядерної програми Ірану, запеклим критиком Сполучених Штатів і відомий тим, що жорстоко придушував внутрішнє інакомислення.

Після того як Ахмадінежад залишив посаду, він поступово став критиком режиму або конфліктував з аятолою Хаменеї. Тричі — у 2017, 2021 та 2024 роках — Ахмадінежад намагався балотуватися на президентський пост, але щоразу релігійна влада блокувала його кандидатуру. Ахмадінежад звинувачував високопосадовців Ірану в корупції та поганому управлінні. Хоча він ніколи не був відкритим дисидентом, режим почав ставитися до нього як до потенційно дестабілізуючого елемента, і він фактично потрапив під домашній арешт.

Плани США та Ізраїлю

Після успіху операції у Венесуелі, де тимчасова наступниця Ніколаса Мадуро Делсі Родрігес виявила готовність співпрацювати зі США, Білий дім вирішив застосувати таку ж стратегію в Ірані. В останні роки Ахмадінежад зіткнувся з лідерами режиму, звинувативши їх у корупції, поширювалися чутки про його нелояльність. Його дискваліфікували з численних президентських виборів, його помічників заарештовували, а пересування Ахмадінежада дедалі більше обмежувалися його будинком у районі Нармак на сході Тегерану.

У перші хвилини війни ізраїльські пілоти вбили верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових іранських високопосадовців. Серед них були й ті, кого Білий дім визначив як більш схильних до переговорів щодо зміни уряду.

Також у той час в іранських медіа зʼявилися повідомлення про те, що Ахмадінежад загинув під час удару по його будинку. Проте згодом виявилось, що удар не завдав суттєвих пошкоджень будинку, а прийшовся на пост охорони на вʼїзді на вулицю, де живе Ахмадінежад. У наступні дні офіційні новинні агентства Ірану уточнили, що експрезидент вижив, але його «охоронці» — насправді члени Корпусу вартових Ісламської революції, які тримали його під домашнім арештом, — загинули. Американські джерела заявили, що цей удар мав на меті знищити охоронців, які стежили за Ахмадінежадом, щоб звільнити його з-під домашнього арешту.

Соратник Ахмадінежада підтвердив журналістам The New York Times, що експрезидент розглядав удар як спробу звільнити його. Він додав, що американці вважали Ахмадінежада людиною, яка могла б очолити Іран і мала можливості керувати «політичною, соціальною та військовою ситуацією в Ірані».

Цей же соратник і джерела серед американських чиновників повідомили, що експрезидент отримав поранення внаслідок ізраїльського удару, що мав звільнити його з-під домашнього арешту. Він пережив удар, але після невдалої спроби розчарувався в плані змінити режим.

Залишається багато питань без відповіді щодо того, як Ізраїль і Сполучені Штати планували привести Ахмадінежада до влади та як його завербували.