Обшуки у трьох обласних управліннях поліції проводили у справі про «порноофіси». Затримали одного з начальників поліції області

Олександр Булін
СБУ, працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та прокурори Офісу генпрокурора зранку 20 травня провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Це робили у справі про прикриття «порноофісів».

Про це повідомляють генпрокурор Руслан Кравченко, СБУ та Національна поліція.

За даними слідства, керівництво поліції в цих регіонах забезпечувало безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали через інтернет порнографічні відео.

Правоохоронці стверджують, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки, він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».

Розмір хабаря становив $20 тисяч щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще $5 тисяч отримував посередник. Також задокументували передачу $40 тисяч посадовцю з іншої області. Сьогодні затримали:

Їм усім повідомили про підозру в хабарництві (ст. 368 КК України).