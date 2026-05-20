Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти. Є умова

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного пального, виготовленого з російської нафти, але переробленого у третіх країнах.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Ліцензія набуває чинності 20 травня. Вона діятиме безстроково, проте її час від часу переглядатимуть.

Також Велика Британія видала ліцензію та дозволила постачати зріджений природний газ із російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал» до третіх країн і пов’язані з цим фінпослуги. Ліцензія діятиме з 20 травня 2026 до 1 січня 2027 року.