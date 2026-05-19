Росія почала ядерні навчання — на них запускатимуть балістику
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Росія 19 травня почала ядерні військові навчання, які триватимуть до 21 травня.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
До навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, а також частина сил Ленінградського і Центрального військових округів.
Під час навчань частину ядерних сил приведуть у бойову готовність, а також проведуть запуски балістичних і крилатих ракет на полігонах у Росії.
Загалом залучено понад 64 тисячі військових, понад 7 800 одиниць техніки, включно з більш ніж 200 пусковими установками, понад 140 літальними апаратами, 73 надводними кораблями та 13 підводними човнами, з яких 8 — стратегічні ракетоносії.
Також під час навчань відпрацьовуватимуть спільну підготовку і застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.
- Днем раніше Білорусь оголосила про початок спільних з Росією навчань із застосування ядерної зброї.