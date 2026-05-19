Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів. Скільки збили

У ніч на 19 травня армія Росії атакувала Україну 209 ударними дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 180 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та на сході країни.

Крім того, 27 ударних БпЛА влучили на 15 локаціях, у пʼяти місцях впали уламки.

Росіяни били по Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. На Харківщині загинули жінка, в інших регіонах є постраждалі.