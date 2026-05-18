Голова суспільного мовника Молдови йде у відставку після скандалу з балами на «Євробаченні-2026»

Гендиректор Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану йде у відставку після скандалу з балами від молдовського журі для України та Румунії на «Євробаченні-2026».

Про це повідомив онлайн-портал молдовського громадського телеканалу Мoldova 1.

Відповідну заяву Цуркану надіслав до наглядової ради TRM. За його словами, коли журі поставило три бали Румунії і не дало жодного балу Україні, вони не врахували стосунки з цими країнами.

Цуркану додав, що керівництво мовника дистанціювалося від рішень журі, хоча відповідальні за результати голосування саме суспільний мовник та його керівництво. Він підкреслив, що ставлення до України не є нульовим, а відносини з Румунією є братерськими.

За його словами, своєю відставкою він хоче надіслати чіткий сигнал, що ставлення до Румунії та України є незмінним.

Цуркану залишиться на посаді, поки наглядова рада не призначить нового гендиректора. Також, за законом, разом з ним з посади знімуть і його заступників — Андрія Запшу, який був у складі журі фіналу конкурсу, та директора «Радіо Молдова» Корнела Чобану. Цуркану очолював TRM з грудня 2021 року.

Що передувало

На цьогорічному пісенному конкурсі Румунія отримала від молдовського журі три бали, а Україна — нуль. Максимум (12 балів) Молдова дала Польщі. Після цього у соцмережах розгорівся скандал.

Міністр культури Молдови Крістіан Жардан на наступний день після конкурсу заявив, що хоче пояснень від журі за те, що вони присудили Румунії низький бал. Водночас молдовські телеглядачі дали Румунії найбільше балів — 12. Тоді представник Молдови на «Євробаченні» Сатоші наголосив на цьому і закликав уникати ворожнечі.

Ведуча Маргарита Друца після конкурсу розповіла, що хотіла відмовитися оголошувати результати, бо її шокувало рішення журі про бали.