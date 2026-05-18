Росія розширила тіньовий флот для перевезення підсанкційного СПГ на ще чотири танкери з Оману

Росія збільшує кількість суден тіньового флоту для транспортування скрапленого природного газу (СПГ), який перебуває під санкціями США. До перевезень долучили ще чотири танкери, які раніше належали Оману.

Про це пише Bloomberg.

Дані моніторингових сервісів свідчать, що один із танкерів «Космос» пришвартувався поблизу плавучого сховища «Саам» біля Мурманська та, ймовірно, завантажив російський СПГ. Ще три судна — «Меркурій», «Оріон» і «Промінь» — уже завантажили паливо із «Саама» або готуються пришвартуватися до сховища.

«Саам» зберігає газ із російського проєкту Arctic LNG два, який перебуває під санкціями США. Через складні арктичні умови цей СПГ більшу частину року можуть перевозити лише судна-криголами, тому нестача танкерів довгий час залишалася проблемою для російського експорту.

За даними агентства, «Космос» перейшов під російський прапор і змінив назву на початку 2026 року. Танкер «Меркурій», який завантажили СПГ у травні, ймовірно, прямує до Азії, тоді як «Оріон» і «Промінь» рухаються до плавучого сховища газу.

Як пише Bloomberg, зараз Росія має щонайменше 20 танкерів для перевезення підсанкційного СПГ. Додаткові судна можуть допомогти Москві збільшити експорт на тлі високого попиту на газ в Азії та зростання цін через скорочення поставок через Ормузьку протоку.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.