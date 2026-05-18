Росіяни вдарили по судну під прапором Панами

Російська армія 18 травня вдарила по ще одному іноземному судну — воно йшло під прапором Панами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Корабель рухався українським коридором до порту Чорноморськ. Удар пошкодив його — на судні спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Після цього судно продовжило рух.

Це вже третій цивільний іноземний корабель, який опинився під російським прицілом сьогодні. Вранці армія РФ дроном вдарила по суховантажному судну, що належить китайській компанії KSL. У той час на ньому перебували китайці.

Окрім того, росіяни спрямували дрон на судно під прапором Гвінеї-Бісау. Ці два кораблі рухались українським коридором до портів Великої Одеси.