Вранці росіяни атакували дроном китайський корабель — у ВМС розкрили деталі

Новини

Вранці 18 травня російський ударний дрон поцілив по суховантажному судну KSL Deyang. Воно перебувало в морі неподалік Одещини.

Деталі атаки розкрили у Військово-морських силах ЗСУ.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів. Його судновласник — китайська компанія KSL, а екіпаж — громадяни Китаю.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російський дрон також влучив в інше судно — під прапором Гвінеї-Бісау. Обидва кораблі були в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Минулося без постраждалих — судна продовжили рух до портів.