Вранці росіяни атакували дроном китайський корабель — у ВМС розкрили деталі
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Вранці 18 травня російський ударний дрон поцілив по суховантажному судну KSL Deyang. Воно перебувало в морі неподалік Одещини.
Деталі атаки розкрили у Військово-морських силах ЗСУ.
Судно ходить під прапором Маршаллових островів. Його судновласник — китайська компанія KSL, а екіпаж — громадяни Китаю.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російський дрон також влучив в інше судно — під прапором Гвінеї-Бісау. Обидва кораблі були в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Минулося без постраждалих — судна продовжили рух до портів.
- Цього ранку окупанти дронами атакували Одесу. Постраждали двоє людей, серед них — 11-річна дитина. Пошкоджені кілька будинків, один — одноповерховий — зруйнований. Під ранок окупанти також атакували обʼєкти інфраструктури.