СБУ оприлюднила деталі сьогоднішніх атак на Москву. Також під ударами був аеродром у Криму

Служба безпеки України оприлюднила деталі сьогоднішньої дронової атаки на Москву і Московську область. Її називають найбільшою атакою на Москву від початку російсько-української війни.

СБУ провела операцію спільно з іншими українськими підрозділами. Під ударом були:

завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для російського ВПК;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальна станція «Солнєчногорська»;

нафтоперекачувальна станція «Володарське».

Крім того, дрони СБУ атакували обʼєкти на аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму:

зенітний комплекс «Панцир-С2»;

ангар із радаром до комплексу С-400;

систему керування БпЛА «Оріон» і наземну станцію керування БпЛА «Форпост»;

пункт передачі даних «земля – повітря»;

диспетчерську вишку й ангар на аеродромі.