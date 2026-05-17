У ДР Конго через спалах Еболи померли 80 людей. ВООЗ оголосила це надзвичайною ситуаційєю міжнародного значення
- Олександр Булін
Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з ДР Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу.
Повідомлення про це ВООЗ опублікувала в X.
За даними ВООЗ, на 16 травня в провінції Ітурі ДРК зареєстрували 80 імовірних смертей, вісім лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. Один випадок зареєстрували в столиці країни Кіншасі — у людини, що повернулася з Ітурі. У столиці Уганди Кампалі 15—16 травня зареєстрували два, не повʼязаних між собою, лабораторно підтвердженних випадки захворювання у людей які подорожували до ДР Конго. Один з них смертельний.
Проте спалах насправді може бути набагато масштабнішим. ВООЗ називає його надзвичайним, оскільки від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини. ВООЗ радить країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити прикордонний скринінг та скринінг на головних внутрішніх дорогах.
- Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра зараз скоротилася майже до 40%. Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго, всі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.
- Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч. У 2014 році журнал Time назвав борців з лихоманкою Ебола «Людиною року».